O ex-atacante Ronaldo Fenômeno iniciou nesta terça-feira, na localidade de Quiroga, na Espanha, a terceira etapa do Caminho de Santiago, em percurso que espera concluir amanhã, com chegada à catedral da capital da província da Galícia.

O proprietário do Cruzeiro partiu no domingo do estádio Nuevo José Zorrilla, do Valladolid, clube que preside na Espanha, em uma bicicleta elétrica. O ex-jogador estava acompanhado da namorada, Celina Locks, de um guia, um fisioterapeuta, um mecânico e um funcionário de apoio.