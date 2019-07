O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, defendeu nesta sexta-feira diante dos outros países do Brics (Brasil, Índia, China e África do Sul) o direito dos venezuelanos de resolver a atual crise de forma constitucional e sem a interferência de outros países.

Lavrov, em resposta direta ao chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, que pouco antes pediu aos membros do Brics para "escutarem o grito do povo venezuelano por liberdade", defendeu os princípios de soberania e de não interferência internacional no caso da Venezuela.