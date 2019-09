Sakura Yosozumi do Japão. EFE/Sebastião Moreira

São Paulo sediará neste mês os dois principais torneios mundiais de skate, ambos classificatórios para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em uma iniciativa que tentar desenvolver no país uma modalidade na qual vários brasileiros já estão entre os melhores do mundo.

A partir de hoje até o próximo domingo, a capital paulista será palco do Campeonato Mundial de Skate na modalidade park, que será disputada por 150 competidores de todo o mundo no Parque Cândido Portinari, enquanto o Campeonato Mundial de Skate na modalidade street será realizado no Anhembi de 18 a 22 deste mês.