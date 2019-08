O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, negou nesta quarta-feira ter havido omissão por parte do governo federal no combate ao crescente desmatamento na Amazônia, agora afetada por incêndios que se alastram pelos estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

As declarações do ministro foram uma resposta à ação protocolada pelo Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam) e mais de 50 ONGs na Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão. Eles pedem que Salles seja investigado por improbidade administrativa.