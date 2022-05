O Santander Brasil lançou nesta segunda-feira uma nova plataforma de assistência 24 horas, a primeira do mercado sem limitações de usuário para a utilização do serviço, com a meta de conquistar um total de 8 milhões de clientes no país nos próximos cinco anos.

A helpS, que oferece soluções para diferentes tipos de emergência nos segmentos de casa, automóveis, animais de estimação e bicicletas, está disponível apenas para os cerca de 14,5 milhões de clientes do banco e pode ser contratada através do aplicativo do Santander, mas o objetivo é poder disponibilizar o serviço para todos os brasileiros a partir de 2023, segundo a instituição financeira.

"No Brasil enxergamos a oportunidade de o banco oferecer, cada vez mais, serviços e não só produtos vinculados ao mundo financeiro. Com base nisso, e para poder atender nossos clientes nos momentos em que eles mais precisam, percebemos que tínhamos que fazer algo que fosse absolutamente novo", explicou à Agência Efe o superintendente executivo do Santander e responsável pelo helpS, Marcelo Cavalcante.

Nesse sentido, Cavalcante destacou que o principal diferencial do produto, único no mercado, é o conceito de flexibilidade criado pelo Santander, que permite que o cliente possa utilizar os benefícios para questões envolvendo bens de terceiros, como uma casa alugada durante as férias, o animal de estimação de um parente, o carro de um motorista de aplicativo ou a residência de um amigo.

"É um plano bastante ambicioso", insistiu o executivo, que acrescentou que a plataforma surge também como uma resposta à demanda por serviços de assistência que cresceu consideravelmente durante a pandemia de covid-19, como resultado do tempo maior que as pessoas passam em casa.

Além assistência em caso de incidentes, a helpS oferece também serviços de conveniência, como check-up de bicicletas ou o transporte de um animal de estimação para uma consulta no veterinário.

Dentro do segmento de animais, o produto também permite que o cliente faça parte de um clube de benefícios que dá acesso a uma plataforma para a compras de produtos como ração, medicamentos e acessórios em varejistas parceiros. EFE