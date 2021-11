O banco espanhol Santander expandiu este mês, no Brasil, sua oferta de seguros de automóveis, que podem ser contratados de forma 100% digital, com o objetivo de desburocratizar o processo de contratação de serviços de proteção e de ampliar sua presença em um setor com um potencial de mercado de cerca de 30 milhões de veículos.

“Nossa missão é ampliar a frota segurada no Brasil, com agilidade, processos simples e 100% digitais”, explicou o CEO da Santander Auto, Denis Ferro, através de um comunicado difundido pela empresa.