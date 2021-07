O presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial. EFE/Arquivo

O presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial, disse nesta quarta-feira que, após um lucro líquido recorde no segundo trimestre, tudo indica que 2021 "será o melhor ano da história" do banco.

"Obtivemos um resultado absolutamente histórico, recorde, demonstrando e indicando 2021 como o melhor ano da história" do Santander Brasil, declarou Rial ao comentar os resultados trimestrais da instituição.