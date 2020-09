São Paulo, 15 de set. (EFE) - O Banco Santander lançou nesta terça-feira um novo aplicativo do programa de vantagens da instituição, o Esfera, que irá permitir mais funcionalidades como pagamento de compras diretamente na maquininha Getnet via sistema QR Code.

Em meio a pandemia, o banco identificou o surgimento de novos hábitos de consumo e à adaptação do mercado, o que motivou a criação do novo aplicativo "que inova a experiência do cliente no mercado de fidelidade e de meios de pagamento", segundo informou a organização em nota.

“Temos observado uma forte mudança de comportamento dos nossos clientes ao longo do tempo. Antes, a maior parte das trocas de pontos era por milhas de passagens aéreas. Como ampliamos nosso portfólio com opções variadas e bastante competitivas, vimos uma migração relevante para outras opções: eletrônicos, utensílios para casa, bebidas, cashback, vales-compras de delivery ou combustível”, conta Elaine Watanabe, CEO da Esfera.

O pagamento de compras em mais de 1,3 milhão de estabelecimentos que trabalham com a rede Getnet - sistema de maquininha do Santander - será facilitado usando os pontos do cartão, disponível aos consumidores a partir desta terça-feira (15).

Para utilizar essa funcionalidade, o cliente deve realizar o pagamento pelo QR Code, gerado pelo lojista na maquininha Getnet, escolhendo se deseja efetuar o pagamento apenas com pontos, ou uma parte em pontos e outra com o cartão de crédito vinculado à sua conta no aplicativo.

O novo aplicativo da Esfera também permite o acesso a descontos em estabelecimentos parceiros, além de todas as opções para acumular e trocar pontos, além de acompanhar saldos e extratos dos pontos, como resgate de vale-compras de lojas e serviços parceiros.

A executiva ressalta que essa migração se intensificou durante os tempos de pandemia. “Hoje, menos de 10% das trocas são feitas por milhas aéreas, e fica claro que o cliente está cada vez mais em busca de produtos, serviços e experiências”, afirmou em nota.