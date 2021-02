O banco espanhol Santander lançou nesta terça-feira no Brasil uma nova plataforma digital para facilitar a realização de pesquisas e a contratação de seguros para carros e motos no país.

Em funcionamento desde esta terça, a Auto Compara conta com parcerias com seis das maiores seguradoras do Brasil - HDI, Liberty, Sompo, Tokio Marine, Zurich e Allianz, segundo informou o Santander através de um comunicado.

Os clientes também podem utililizar um sistema inteligência artificial integrado para ajudar na escolha do seguro mais adequado.

Além disso, a plataforma promete simplificar todo o processo burocrático para que os clientes possam efetivar a compra do produto desejado em "apenas três minutos", de acordo com o Santander.

“A ideia que a maioria das pessoas tem sobre contratação de seguros – e com razão – é de um processo lento, burocrático, rodeado de perguntas e termos de difícil entendimento. O novo Auto Compara é o oposto dessa visão", ressaltou o Chief Digital Officer do Auto Compara, Rogério Souza, através do comunicado.

"Criamos um processo de poucos cliques, mais simples e ágil do que, por exemplo, comprar uma passagem aérea”, acrescentou ele.

O CEO da plataforma, Ronaldo Rondinelli, por sua vez, afirmou que "essa é a primeira onda de um market place que trará benefícios, soluções e informação" aos clientes da Auto Compara.

“Nossos pilares são simplicidade, rapidez e transparência. Este último é um desafio à parte no mercado de Seguros: enxergar exatamente as reais necessidades de cada cliente e oferecer a proteção ideal. E não estamos falando de entregar apenas preço, mas sim valor agregado. Simplificar a oferta de seguro auto é o caminho para gerarmos este valor”, concluiu o executivo. EFE