O Santander Brasil quer contar com 1 milhão de pequenas e médias empresas como clientes no país e transformar-se em um facilitador dos negócios delas a partir da entrada em vigor do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE).

A estratégia foi anunciada pelo presidente-executivo do Santander Brasil e responsável pelos negócios do banco espanhol no Cone Sul, Sergio Rial, em entrevista coletiva na qual comentou os resultados da instituição financeira no primeiro trimestre deste ano.