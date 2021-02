O Banco Santander obteve um lucro ordinário em 2020 de 2,11 bilhões de euros (R$ 13,68 bilhões) no Brasil, cerca de 5% a menos do que no ano anterior, diante do impacto relativo à pandemia da Covid-19, em que não foi possível compensar as perdas com o aumento de receitas e o controle de gastos.

A entidade financeira divulgou as informações nesta quarta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), órgão regulador de mercado na Espanha, em nota que garante ter concentrado esforços em apoiar os clientes" atrasando pagamentos ou concedendo créditos com aval governamental.