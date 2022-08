A líder indígena Sônia Guajajara, uma das cem personalidades mais influentes do mundo, segundo a revista “Time”, disputará uma vaga no Congresso nas eleições de outubro com uma missão: acabar com o "projeto de destruição ambiental" do presidente Jair Bolsonaro.

"Se Bolsonaro ganhar, o futuro da Amazônia será trágico. A Amazônia vai virar um verdadeiro deserto", alertou Guajajara em entrevista à Agência Efe na qual se mostrou confiante na vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pleito de 2 de outubro.