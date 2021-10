A secretária de Estado do Comércio da Espanha, Xiana Méndez, iniciou nesta quinta-feira uma visita de dois dias a São Paulo para estreitar os laços econômicos e apoiar as empresas espanholas que atuam no Brasil.

Méndez se reunirá com diversas empresas espanholas estabelecidas no país, bem como com autoridades municipais, estaduais e federais, com o objetivo de estreitar as relações comerciais e explorar novas oportunidades na maior economia da América Latina.