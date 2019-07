O Senado do Paraguai aprovou a proposta de rejeitar a ata de compra de energia da usina de Itaipu, assinada com o Brasil em 24 de maio, mas que só chegou ao conhecimento da opinião pública na semana passada, o que gerou uma crise de governo que nesta segunda-feira provocou a renúncia do chanceler Luis Alberto Castiglioni

A aprovação do texto por parte do Senado ocorreu um dia depois de o governo paraguaio ter anunciado que deixaria sem efeito esse acordo após as críticas da oposição, que o rotulou de secreto e de ser uma cessão da soberania do Paraguai.