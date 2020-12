Ele ilustra e dá vida com esmero tanto a um muro de 30 metros de altura como a pinturas a óleo. A cor azul o inspira, e o espanhol Francisco de Goya é uma de suas referências artísticas. Seu nome é Thales Fernando, o Pomb, um dos mais proeminentes grafiteiros brasileiros da atualidade.

Seguindo a filosofia de ícones da arte urbana no Brasil como Eduardo Kobra e os Gêmeos, Pomb, de 31 anos, também está "em constante produção", seja na rua ou em sua oficina em São Paulo, no tradicional bairro do Cambuci, onde recebeu a Agência Efe.