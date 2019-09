A Justiça do Chile decidiu nesta segunda-feira que o ex-guerrilheiro chileno Mauricio Hernández Norambuena, extraditado pelo Brasil no último dia 20 de agosto, cumprirá duas penas de 15 anos de prisão no país pelo assassinato de um senador e pelo sequestro do publicitário brasileiro Washington Olivetto em 2001.

A pena cumpre o acordo firmado por Chile e Brasil para a extradição de Norambuena. O pacto assinado pelos dois países estabelecia que ele cumpriria uma pena máxima de 30 anos, apesar de o ex-guerrilheiro já ter sido condenado pela Justiça chinela a duas penas de prisão perpétua, algo proibido pela Constituição brasileira.