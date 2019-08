O sequestro de um ônibus com 37 passageiros na manhã desta terça-feira na Ponte Rio-Niterói, que forçou a interrupção do trânsito nos dois sentidos, terminou com a morte do sequestrador, enquanto todos os reféns foram libertados sem ferimentos.

"A #PMERJ informa que foi encerrada a ocorrência com reféns, na Ponte Rio-Niterói. O Tomador de Refém foi neutralizado por um atirador de precisão do #BOPE e todos os reféns foram libertados ilesos", postou o Governo do Rio de Janeiro no Twitter.