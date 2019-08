O ex-guerrilheiro Mauricio Hernández Norambuena, condenado no Chile pelo assassinato do senador Jaime Guzmán, crime cometido no dia 1º de abril de 1991, desembarcou no país na manhã desta terça-feira, após ser extraditado pelo Brasil.

Hernández cumpria uma pena de 30 anos de prisão em território brasileiro por ter sequestrado o publicitário Washington Olivetto em São Paulo, em 2001. Ainda na madrugada de hoje, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a situação do ex-guerrilheiro.