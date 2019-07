Há 40 anos, a descoberta acidental de uma pepita de ouro abriu no Brasil a maior mina ao ar livre do mundo. Em Serra Pelada, no coração da Amazônia, o fotógrafo Sebastião Salgado retratou uma multidão de homens que, cegos pela febre do ouro, devastou parte da floresta.

A desolação desta mina no interior do Pará ficou registrada para a eternidade nos anos 1980 graças às lentes de Salgado, também conhecido por seus trabalhos "Gêneses" e "Êxodos".