O corpo de bombeiros encerrou nesta sexta-feira as buscas por vítimas no incêndio que teve início no final da tarde de ontem, em um hospital particular no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, que deixou até o momento 11 mortos.

Segundo a direção do Hospital Badim, há suspeita de que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito no gerador do prédio mais antigo entre os dois que formam o complexo, e a fumaça se espalhou.