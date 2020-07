Um soldado paraguaio ficou gravemente ferido durante um tiroteio entre supostos contrabandistas e uma patrulha da Marinha, ocorrido nas margens do rio Paraná, na fronteira com o Brasil, nesta quinta-feira, no qual 35 pessoas foram detidas.

O incidente ocorreu nas margens do bairro de San Miguel, na Cidade do Leste, a segunda maior do país e separada por uma ponte de Foz do Iguaçu, depois que a patrulha militar se aproximou para verificar um barco com produtos contrabandeados que deveriam passar para o Brasil.