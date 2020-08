São Paulo e a Alexandria do início do século XX, do poeta Konstantínos Kavafis, se mesclam em uma exposição fotográfica do espanhol Angel Torres, que será inaugurada nesta quinta-feira, no Instituto Cervantes, na capital paulista.

Torres ilustra na mostra "Y la ciudad te seguirá, Sao Paulo cidade", ângulos despercebidos dos arranha-céus e principais avenidas da populosa cidade, que tem 12 milhões de habitantes.