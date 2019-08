O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu nesta quarta-feira a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de Curitiba, onde cumpre prisão na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, a uma penitenciária do interior de São Paulo, como havia determinado a juíza Carolina Lebbos, do Paraná.

Por dez votos a favor e um contrário, o STF atendeu recurso da defesa do ex-presidente e decidiu, em uma rápida sessão, vetar a transferência de Lula até que a Segunda Turma conclua o julgamento de um pedido de suspeição do ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, no julgamento do processo do triplex do Guarujá.