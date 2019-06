O técnico da Bolívia, Eduardo Villegas, negou nesta quinta-feira que passou a esperar menos dificuldades no jogo contra a seleção brasileira, que marcará a abertura da Copa América, depois do corte do atacante Neymar, que sofreu uma entorse no tornozelo direito.

"O Brasil nos preocupa da mesma maneira com Neymar ou sem Neymar", declarou o treinador em entrevista coletiva concedida em Cotia, onde os bolivianos se preparam para encarar a equipe pentacampeã mundial, em duelo marcado para o próximo dia 14, no Morumbi.