O técnico espanhol Jesús Morlán, que morreu em novembro passado vítima de um tumor no cérebro após ter comandado canoístas que conquistaram, no total, oito medalhas olímpicas, deixou tudo preparado para que a canoagem do Brasil conquistasse duas medalhas de ouro nos Jogos de Tóquio, no ano que vem.

"Ele deixou tudo preparado para Tóquio", afirmou em entrevista à Agência Efe o canoísta Isaquias Queiroz, que no Rio 2016 se tornou o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas em uma mesma edição de Jogos Olímpicos.

"Ele sempre esteve focado no trabalho, e antes de morrer passou toda a sua experiência e todo o programa de treinamentos a seu auxiliar, Juninho (Lauro de Souza Júnior), que agora é o nosso treinador", acrescentou Isaquias, que foi prata no C1 1000 metros e C2 1000 metros e bronze no C1 200 metros no Rio, há três anos.

O canoísta de Ubaitaba, na Bahia, disse que depois da morte de Morlán, aos 52 anos, a equipe de canoagem manteve, sem modificação alguma, todo o programa de preparação que o espanhol tinha planejado até Tóquio.

Tal programa foi cuidadosamente projetado para tentar levar o Brasil a duas medalhas de ouro em Tóquio: com Isaquias no C1 1000 metros e Isaquias e Erlon de Souza no C2 1000 metros.

O treinador espanhol, bastante metódico, deixou por escrito, dia a dia, todo o planejamento da equipe até o começo de 2020, incluindo a participação dos dois canoístas nos Jogos Pan-Americanos que começarão nesta sexta-feira, em Lima. Eles são os favoritos nas duas provas.

O programa, que Morlán deixou em um computador sem conexão à internet para impedir qualquer tipo de invasão, é baseado no processo que o mesmo técnico usou para ajudar o compatriota David Cal a conquistar ouro e prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, duas pratas em Pequim 2008 e uma prata em Londres 2012.

"Temos o histórico de David Cal desde 2004. Temos esse histórico e podemos fazer uma comparação com o que fazemos hoje, com 2016, com 2015... Porque temos tudo guardado e só nós temos essa informação. Então é importante poder fazer esse trabalho e fazer uma comparação com os outros anos", destacou Isaquias.

"É complicado (sem Morlán), mas temos que continuar trabalhando duro para poder ganhar a medalha olímpica que ele queria, que será a décima olímpica para ele", acrescentou o baiano ao se referir às oito medalhas que o técnico conquistou com Cal (5) e com o Brasil (3).

Sob o comando do espanhol entre 2013 e 2018, a equipe de canoagem do Brasil conquistou três medalhas olímpicas em uma modalidade na qual não tinha tradução, assim como dez medalhas em competições mundiais.

Segundo Isaquias, com a chegada do espanhol, a canoagem deu um passo em procedentes no país, e isso ficou demonstrado nos Jogos do Rio.

"Quando ele se foi, foi muito complicado entrar na água sem ele", admitiu o canoísta, que considerava o espanhol como um segundo pai e conviveu com ele em Lagoa Santa, no interior de Minas Gerais, onde treina.

"Ele estava todos os dias conosco. Sempre nos mostrando o seu carinho, cuidando de nós. Quando o meu filho nasceu, ele estava muito feliz. Ele já sabia que tinha a doença, mas fez meu filho feliz todos os dias. Meu filho sempre brincava com ele, e isso foi muito importante na minha carreira", contou Isaquias, que considera que o trabalho com o treinador espanhol foi uma oportunidade única.

"Quando estava perto de morrer, estava conosco, não queria ir embora do Brasil. Ele gostava muito de ficar com a gente, todos os dias estava por aí. E para nós foi muito importante essa proximidade com uma pessoa tão grandiosa como ele", enalteceu.