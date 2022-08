O holandês Erik Ten Hag, técnico do Manchester United, celebrou nesta terça-feira a contratação do volante brasileiro Casemiro junto ao Real Madrid, destacando a experiência do novo reforço do clube inglês.

"Ele conhece o caminho, como se ganham jogos e, finalmente, como se ganham troféus", disse o comandante dos Diabos Vermelhos, em entrevista coletiva.