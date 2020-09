A petroleira francesa Total anunciou nesta segunda-feira que fechou um acordo para transferir à Petrobras sua participação em um projeto de exploração na Foz do Amazonas.

O acordo com a Petrobras foi selado no dia 24 de setembro, e "sua conclusão depende dos direitos preferenciais de compra dos sócios do projeto e da aprovação das autoridades reguladoras", detalhou a Total em comunicado.

Esse projeto, muito criticado por ambientalistas, está situado na Foz do Amazonas e inclui cinco blocos de exploração. A Total já havia anunciado no dia 7 a desistência do papel como operadora do projeto, no qual trabalhava junto com Petrobras e BP.

Agora, o grupo francês anuncia sa retirada completa, após ter sido criticado pelo Greenpeace devido à proximidade das perfurações a um recife de coral, que, segundo a organização ambientalista, corria perigo em caso de um vazamento de petróleo.

A Total argumentava que não havia recifes nesta zona de exploração (situada a 120 quilômetros do litoral brasileiro), e que os mais próximos estavam a uma distância de 28 quilômetros.