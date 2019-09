Uma transexual de nacionalidade brasileira, de 38 anos de idade, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada morta neste sábado em um apartamento localizado na cidade de Avilés, no norte da Espanha..

De acordo com a polícia local, o corpo, com diversos ferimentos por arma branca, foi encontrado pela faxineira do imóvel, em que a vítima alugava um quarto, no centro da cidade, que faz parte da comunidade autônoma do Principado das Astúrias.