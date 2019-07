Quatro presos que participaram do massacre que deixou pelo menos 58 mortos em uma prisão de Altamira foram assassinados dentro do caminhão em que eram transferidos a um centro penitenciário de Belém, informou nesta quarta-feira a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP).

O veículo partiu na tarde de terça-feira da prisão de Altamira com um total de 30 detentos, algemados e divididos em quatro compartimentos, com destino a outro centro prisional do estado.