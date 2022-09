O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) manifestou nesta quinta-feira seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro antes das eleições gerais de outubro.

"O presidente Jair Bolsonaro do Brasil, carinhosamente chamado de ‘Trump tropical’, tem feito um ótimo trabalho para as pessoas maravilhosas do seu país”, escreveu o ex-governante americano em sua própria rede social, a Truth.