O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou nesta terça-feira a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil em Washington.

"Eu conheço o filho dele. Eu acho o filho dele excelente, brilhante, um jovem maravilhoso. Estou muito feliz que ele o tenha indicado e acho que é uma grande indicação. Eu o conheço e provavelmente ele (Jair) fez isso (a indicação) por isso", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.