O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou nesta sexta-feira uma mensagem de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ofereceu ajuda ao Brasil para combater os incêndios que se alastram pela Amazônia desde a última semana.

"Acabo de conversar com o presidente Jair Bolsonaro. Nossas perspectivas comerciais são excitantes e nossa relação é sólida, talvez mais sólida do que nunca. Disse a ele que os Estados Unidos podem ajudar com os incêndios na floresta amazônica, estamos prontos!", escreveu o presidente americano no Twitter.