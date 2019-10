17 out 2019

EFE Washington 17 out 2019

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou para o posto de novo embaixador no Brasil o diplomata de carreira Todd Chapman, que até meses atrás comandava a embaixada americana no Equador e agora pode se tornar o novo elo da Casa Branca com o governo de Jair Bolsonaro.

Em comunicado, Trump anunciou a indicação de Chapman, que ainda precisa ser confirmado pelo Senado americano antes de poder se mudar para o Brasil.