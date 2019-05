A comissária de Comércio da Comissão Europeia, Cecilia Malmström, destacou nesta segunda-feira o compromisso do Brasil com a negociação de um acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, mas não quis arriscar uma data para a conclusão do processo, que já dura quase 20 anos.

"Sou uma pessoa otimista, mas nos últimos dois anos, cada vez que disse algo sobre o Mercosul, disse que estamos quase lá. Evitarei dar uma data, mas fizemos muitos progressos ultimamente e houve um renovado compromisso por parte do governo do Brasil em muitos dos assuntos que eram difíceis" disse Malmström após participar de uma reunião com ministros de Comércio da UE.