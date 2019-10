15 out 2019

EFE Paris 15 out 2019

A Unesco anunciou nesta terça-feira que um projeto da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), que busca a geração de renda para comunidades isoladas da região amazônica brasileira sem danificar o meio ambiente, é um dos três ganhadores do prêmio anual de educação para o desenvolvimento sustentável.

Assim como os outros vencedores, o projeto de educação pertinente para o desenvolvimento sustentável nas comunidades amazônicas isoladas receberá US$ 50 mil em cerimônia no dia 15 de novembro, coincidindo com a Conferência Geral da Unesco na sede da organização, em Paris.