A vice-presidente do Uruguai, Lucía Topolansky, disse nesta quarta-feira que o governo está trabalhando para encontrar uma solução para a crise aberta após a decisão da Petrobras de deixar o país, o que provocou uma greve parcial e uma manifestação dos funcionários da empresa em Montevidéu.

"Não tenho claro qual será a definição (do caso). Sei que estão trabalhando a mil no Ministério do Trabalho e da Indústria para encontrar uma saída. É importantíssimo", afirmou Topolansky.