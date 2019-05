Os vice-presidentes da China, Wang Qishan, e do Brasil, Hamilton Mourão, presidiram nesta quinta-feira em Pequim o quinto encontro da Cosban, a comissão bilateral sino-brasileira, e fecharam acordo para "reforçar as trocas e a cooperação em todas as áreas".

Na ata da reunião, à qual a Agência Efe teve acesso, ficou claro que Wang e Mourão "avaliaram positivamente os progressos recentes" nos laços bilaterais e falaram da preparação de um novo plano de dez anos para as relações entre 2022 e 2031.