O presidente da China, Xi Jinping, pediu esforços a Jair Bolsonaro para "elevar a aliança estratégica integral a um nível mais alto" no 45° aniversário do estabelecimento das relações entre ambos os países, informou nesta sexta-feira o jornal "Diário do Povo".

"Desde que foram estabelecidos os laços bilaterais há 45 anos, a relação China-Brasil cresceu cada vez mais forte, com lucros frutíferos em todas as áreas e benefícios tangíveis para os povos de ambos os países", destacou Xi na carta enviada a Bolsonaro por ocasião da data.