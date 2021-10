1.300 MWh! Huawei ganha contrato para o maior projeto de armazenamento de energia do mundo

DUBAI

, Emirados Árabes Unidos, 18 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei Digital Power concluiu sua Cúpula Global de Energia Digital de 2021 em, nos Emirados Árabes Unidos, com mais de 500 participantes de 67 países presentes, em 16 de outubro. Na cúpula, a Huawei Digital Power assinou um importante contrato com a SEPCOIII para o Projeto Red Sea com uma solução de armazenamento de energia de 400 MW de energia fotovoltaica mais 1.300 MWh em bateria (BESS), que atualmente é o maior projeto de armazenamento de energia do mundo. As duas partes cooperarão para ajudar a Arábia Saudita a construir um centro global de energia limpa e economia verde.

Este projeto de armazenamento de energia fora da rede de 1.300 MWh é o maior do mundo e representa um marco no setor global de armazenamento de energia.

Red Sea

Seu desenvolvedor é a ACWA Power, e a empreiteira geral da EPC é a SEPCOIII. Localizada na costa do Mar Vermelho, a NEOM também é conhecida como a cidade do futuro,. Ela levará a um novo modo de vida e impulsionará um novo crescimento econômico, uma vez que recursos como o petróleo estão cada vez mais esgotados.

Com mais de 10 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia, bem como mais de 8 GWh de aplicações de sistemas de armazenamento de energia, a Huawei Digital Power está empenhada em integrar a tecnologia da informação digital com tecnologias fotovoltaicas e de armazenamento de energia para construir um sistema de armazenamento de energia de cadeia inteligente mais eficiente, estável e seguro usando designs inteligentes e modulares de cadeia, com o objetivo de ajudar a energia fotovoltaica a se tornar a principal fonte de energia e construir um futuro ecologicamente correto e brilhante.

