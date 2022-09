100 razões para amar Pequim: internautas do mundo todo são convidados a fazer vídeos sobre Pequim

PEQUIM

14 de setembro de 2022

/PRNewswire/ -- A terceira competição de vídeo sobre "100 razões para amar Pequim" foi lançada em 8 de setembro de 2022. Patrocinado pelo Departamento de Informações do Governo Popular Municipal de Pequim e organizado pelo Centro de Notícias e Informações, Xinhua News Agency, o concurso foi projetado visando atrair usuários de Internet de todo o mundo para compartilhar suas impressões sobre Pequim com vídeos curtos ou palavras de ouro.

O diretor do Departamento de Informações do Governo Popular Municipal de Pequim, Xu Hejian, declarou em seu discurso que a competição de vídeo sobre as "100 razões para amar Pequim", um evento cultural de alcance iniciado pelo Departamento de Informações do Governo Popular Municipal de Pequim, foram realizadas com sucesso por duas vezes. Ele atraiu a participação de mais de três mil amigos estrangeiros de mais de cem países e regiões e solicitou quase cinco mil obras no total, dos quais muitos vídeos excelentes foram selecionados. A edição de 2022 da competição com o tema "Quão JOVEM é Pequim" continua a solicitar vídeos curtos de estrangeiros que gostam de Pequim. O objetivo da competição é servir como uma plataforma para as pessoas compartilharem seus sentimentos sobre Pequim.

"A amizade, que deriva do contato próximo entre o povo, é a chave para as relações nação-a-nação", disse Ma Jianguo, vice-diretor do News and Information Center, Xinhua News Agency, acrescentando que as "100 razões para amar Pequim" é uma atividade para conectar pessoas de todo o mundo e permitir que as pessoas de todos os cantos do mundo tenham uma melhor compreensão de Pequim. "Durante a preparação para o evento, muitos amigos estrangeiros enviaram vídeos para filiais internacionais da Xinhua News Agency, dizendo como e por que eles amam Pequim."

Pequim é uma capital antiga, que testemunha mais de três mil anos de vicissitudes históricas; Pequim também é uma cidade moderna, cheia de vitalidade que vivencia mudanças a cada dia que passa. Desde a dinastia Ming, Pequim atrai amigos de todo o mundo. As pessoas amam Pequim por razões diferentes. Alguns adoram a bela paisagem de Pequim, alguns a comida, outros a vitalidade de abrir negócios, e outros ainda a diversidade cultural de Pequim.

O concurso aceita inscrições de internautas do mundo todo, incluindo os amigos internacionais que vivem em Pequim, visitaram Pequim ou têm interesse em Pequim. Qualquer pessoa que esteja interessada pode enviar o trabalho para lovepeing2022 @163.com, e falar sobre o tópico "100 razões para amar Pequim" no Weibo.

Pequim convida internautas globais a compartilhar histórias.

Links para anexos de imagens:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=429307

Legenda: a terceira competição de vídeo sobre "100 razões para amar Pequim" foi lançada em 8 de setembro de 2022.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898589/100_Reasons_To_Love_Beijing.jpg

FONTE Information Office of Beijing Municipal People's Government