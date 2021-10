130ª Feira de Cantão destaca proteção à propriedade intelectual on-line e off-line

GUANGZHOU, China

, 11 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A próxima 130ª Feira de Importação e Exportação da(Feira de Cantão) está programada para começar em 15 de outubro. Considerando situações potenciais trazidas pelas exposições on-line e off-line, a Feira de Cantão aplicou vários métodos em resposta a possíveis reclamações relacionadas à propriedade intelectual e formulou planos emergenciais para promover a proteção aos direitos de propriedade intelectual (DPI), revigorar a inovação das empresas e atender ao desenvolvimento inovador do comércio exterior.

"A Feira de Cantão sempre atribuiu grande importância à proteção dos DPI. Ela começou a realizar a proteção aos direitos de propriedade intelectual (DPI) em 1992", disse Quandong Liu, vice-diretor geral do Departamento de Relações Exteriores da Feira de Cantão. "A 130a Feira de Cantão aprimorou seus métodos de proteção à propriedade intelectual para garantir a proteção dos DPI em um alto padrão. Os esforços visam promover seu compromisso com o desenvolvimento do comércio internacional inovador e atender ao novo paradigma de desenvolvimento."

Abordagem personalizada para proteção avançada à propriedade intelectual

A Feira de Cantão coordena com seus expositores, realizando sessões de proteção à propriedade intelectual como uma diretriz para as empresas realizarem verificações de propriedade intelectual. Também mantém atualizações regulares de riscos potenciais à propriedade intelectual, bem como estudos de caso em seu site e canais oficiais de mídia social, ajudando os expositores a mitigar riscos de infração.

Uma vez que a Feira de Cantão se realiza parcialmente on-line este ano, as informações de produtos e materiais promocionais são apresentados por meio de canais digitais, o que traz desafios e riscos relacionados à propriedade intelectual. A feira lançou uma seção dedicada em seu site oficial especialmente para resoluções de conflitos comerciais e de proteção à propriedade intelectual. A página web especial inclui regras e regulamentos referentes ao tratamento de reclamações relacionadas à propriedade intelectual na Feira de Cantão, diretrizes sobre as leis e regulamentos de propriedade intelectual na China, bem como outros links úteis.

Além disso, a Feira de Cantão também trabalha com profissionais de departamentos de gestão de propriedade intelectual em todos os níveis na China para oferecer suporte no local para julgamentos de infração. Juntamente com especialistas, a Feira de Cantão também garante um julgamento justo, estabelecendo grupos decisores para a resolução de litígios e realizando análises.

Modo on-line-off-line para permitir o tratamento eficiente das reclamações

Com muitas exposições acontecendo on-line a partir de 2020, a Feira de Cantão introduziu um modo on-line-off-line para melhorar ainda mais a proteção à propriedade intelectual. Com a ajuda de especialistas no julgamento da infração em modo off-line, a reclamação pode ser recebida on-line.

Uma vez que os expositores apresentam produtos on-line e off-line este ano, a Feira de Cantão abriu o acesso a reclamações contra ativos da exposição off-line, ao mesmo tempo que manteve o acesso on-line para potenciais infrações on-line. As reclamações off-line podem ser recebidas em todas as alas de exposição, e a feira também está utilizando um sistema atualizado de rastreamento de casos para garantir o tratamento eficiente de todas as reclamações.

Com esforços contínuos para estabelecer um mecanismo de resolução de disputas relacionadas à propriedade intelectual com foco em feiras comerciais, a Feira de Cantão criou agora um sistema abrangente desenvolvido para prevenir efetivamente potenciais infrações durante a exposição. Também faz parte do esforço contínuo da Feira de Cantão proteger a ordem comercial internacional com crescente conscientização entre as empresas sobre a proteção à propriedade intelectual, incentivando, ao mesmo tempo, as empresas a continuar inovando e promovendo o desenvolvimento industrial.

