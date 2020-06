A 127ª Feira Virtual de Cantão inaugura hoje, trazendo um novo impulso ao comércio global

GUANGZHOU, China

, 15 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A 127Feira de Cantão teve início hoje com um site recém-desenvolvido que conta com 5 principais seções: mostra de produtos, sala de imprensa, formação de parcerias, serviços da mostra e e-commerce transfronteiriço. Tirando proveito da internet, da computação baseada em nuvem e da tecnologia de inteligência artificial, a feira virtual de comércio conta com 50 seções de exibição de produtos em mais de 16 categorias, criando uma plataforma que abrirá uma oportunidade inédita e experiências inovadoras de exibição para empresas de todo o mundo.

"A 127ª Feira de Cantão on-line não é apenas uma réplica da mostra física tradicional. Pelo contrário, criamos um modelo completamente novo desenvolvido com base em soluções digitais avançadas para facilitar o comércio mundial e os processos de negócios", comentou Xu Bing, vice-secretário geral da Feira de Importação e Exportação da China.

Uma plataforma on-line única que oferece serviço de streaming 24/10

Este ano, os produtos dos expositores da Feira de Cantão foram colocados na plataforma on-line que também permite que os clientes visualizem e testem os produtos por meio de realidade virtual e aumentada.

Para criar uma atmosfera de exposição com comunicação interativa, a 127ª Feira de Cantão fechou uma parceria com a Tencent para desenvolver uma plataforma de streaming ao vivo e nas 24 horas do dia para que os varejistas, fornecedores de produtos e prestadores de serviços possam transformar suas lojas e fábricas em estúdios de transmissão. Os compradores e fornecedores podem fazer negociações on-line com ferramentas de comunicação que permitem videoconferências, troca de mensagens de texto e apresentações remotas.

Com o uso de big data e de inteligência artificial, a plataforma oferece um processo confiável de negócios, verificando a credibilidade dos compradores e dos fornecedores e fazendo correlações entre as duas partes conforme suas necessidades.

O Pavilhão Internacional ajuda os negócios BRI a alcançarem o sucesso na China

2020 é outro marco para a Iniciativa do Cinturão e Rota (Belt and Road Initiative, em inglês). A valor das exportações e importações da China com os países da BRI alcançou a marca de RMB 2,76 trilhões, o que representa 30,4% do valor total do comércio exterior da China, um aumento de 1,7% ano a ano.

A 127ª Feira de Cantão desenvolveu o Pavilhão Internacional para trazer um novo impulso ao comércio global. Os expositores internacionais trazem produtos que vão desde eletrônicos de consumo, materiais de construção, têxteis a alimentos e bebidas. A Feira de Cantão trará um maior desenvolvimento para as cadeias de suprimento e continuará a oferecer mais serviços para se transformar em uma plataforma comercial única para alavancar o comércio global.

Sobre a Feira de Cantão

A Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como Feira de Cantão, ocorre semestralmente em Guangzhou toda primavera e outono. Fundada em 1957, a feira se transformou em uma mostra abrangente com a maior longevidade, o nível mais alto, de maior dimensão e com a maior quantidade de produtos, além também de ter a maior distribuição de locais de compradores e a maior rotatividade de negócios da China.

Acesse: https://www.cantonfair.org.cn/en/ para oportunidades ilimitadas.

