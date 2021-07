A Accelerate anuncia o lançamento de sua plataforma digital

CHICAGO, July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoje, afaz sua estreia no ecossistema global de saúde como uma plataforma digital de finalidade específica para impulsionar a transformação da saúde em 365 conectando profissionais de saúde a insights de colegas e líderes de ideias, ferramentas de desenvolvimento profissional, oportunidades de networking e conteúdo selecionado a qualquer hora e em qualquer lugar.

O desenvolvimento inicial da Accelerate ocorreu pela HIMSS, consultora global e líder de ideias que apoia a transformação do ecossistema de saúde por meio da informação e da tecnologia.

A Accelerate é uma extensão natural das origens e da fundação da HIMSS como uma sociedade orientada por membros, e é uma solução inovadora destinada a apoiar seus integrantes, parceiros e o ecossistema global de saúde 365 dias por ano.

Hal Wolf, presidente e CEO da HIMSS, ressalta: "Operações globais, décadas de experiência e milhares de membros dão à HIMSS a dimensão crítica e a experiência necessárias para executar uma busca tão ambiciosa. Com relações sem precedentes entre provedores de serviços de saúde, executivos do setor e entidades públicas, a Accelerate será uma plataforma digital para reunir uma variedade de partes interessadas da área da saúde".

Com a Accelerate, profissionais de todas as partes do ecossistema de saúde têm acesso a uma plataforma altamente personalizada, adaptada às suas necessidades exclusivas. As organizações se beneficiam de maneiras radicalmente aprimoradas de gerenciar, apoiar e desenvolver suas equipes e seus membros. Os fornecedores aproveitam um acesso incomparável a insights de mercado e a formas inovadoras de interagir com seus clientes. Além disso, a Accelerate integrará perfeitamente ofertas de terceiros selecionadas, capacitando os parceiros líderes do setor a distribuir seus produtos e serviços digitais por meio da plataforma 365 dias por ano.

"A participação na HIMSS quase dobrou nos últimos quatro anos para 110 mil pessoas, sendo mais de 36 mil de fora da América do Norte. O ano passado ressaltou o nosso compromisso de responder e de apoiar a nossa comunidade a nossa missão de maneira dinâmica, além da necessidade de recursos para alcançar e apoiar nossos membros quando eles precisarem", afirmou Wolf. "A HIMSS lidera o investimento na Accelerate e ajudou a lançá-la. Além disso, a plataforma será um ativo não somente para os membros da HIMSS, mas também para o ecossistema global de saúde em geral."

A partir de hoje, a Accelerate está disponível para todos os membros da HIMSS, usuários individuais e empresas, organizações e associações interessadas em fornecer acesso para seus membros.

Todas as partes interessadas estão convidadas a participar de um grupo forte de organizações já comprometidas e a participar do lançamento. Para mais informações, acesse www.youraccelerate.com .

Karen D. Groppe

Diretora sênior de comunicações estratégicas

Celular 312.965.7898 | Twitter @Karen_D_Groppe