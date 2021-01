PARIS

Janeiro de

, 20 de2021 /PRNewswire/- - A Accor está iniciando o ano com uma perspectiva de desenvolvimento encorajadora e uma programação completa de novas vagas de hotéis em todo o mundo. Embora 2020 tenha sido um ano de desafios sem precedentes – sobretudo nos setores de turismo e hotelaria - a Accor manteve um ritmo constante de desenvolvimento e continuou a realizar novos projetos, o que levou a uma grande lista de inaugurações de novos hotéis ao longo de 2021.

A sólida capacidade financeira da Accor, além do alcance mundial e o portfólio incomparável de marcas, não só mantiveram a empresa em uma posição sólida para enfrentar os desafios de 2020, mas suas capacidades de desenvolvimento e modelo organizacional permitiram que o grupo se concentrasse em oferecer suporte e serviços aos seus proprietários, desenvolvedores e parceiros.

A categoria de estilo de vida está definida como sendo um dos segmentos mais vibrantes da Accor nos próximos anos, com uma previsão de que o número de vagas de hotéis de estilo de vida duplicarão até 2023. Além disso, o segmento de estilo de vida da Accor atualmente responde por aproximadamente cinco por cento da receita anual do grupo, representando 25% do pipeline de desenvolvimento da empresa por valor. A recém-anunciada joint venture com a Ennismore, que deverá ser concluída no segundo trimestre de 2021, se tornará uma plataforma rica e diversificada, que deve se tornar ainda mais vibrante neste ano, com novos hotéis excepcionalmente elegantes abrindo suas portas, incluindo os Mondrian Shoreditch London; JO&OE Vienna Westbahnhof; SO/ Sotogrande Resort &Spa; SLS Dubai e 25hours Dubai.

O segmento de luxo da Accor também será manchete em 2021 com o Banyan Tree Doha no Qatar e Raffles em Udaipur e Jeddah. O Fairmont assistirá a tão esperada abertura do Fairmont Century Plaza em Los Angeles, juntamente com Fairmont Windsor na Inglaterra; Carton House, um hotel gerenciado pela Fairmont em Dublin; Fairmont Ramla Riyadh; Fairmont Ambassador Seoul; e Fairmont Tagazhout Bay em Marrocos. A Sofitel trará sofisticação francesa para vários novos destinos, incluindo Seul, Hangzhou e Adelaide.

As oportunidades de conversão também se apresentaram em 2020 e continuarão a ser um impulsionador de crescimento em 2021 e nos próximos anos, já que a Accor emergiu como parceira de escolha entre proprietários independentes de hotéis atraídos pela renomada flexibilidade e facilidade de transição da empresa, seu espectro incomparável de marcas e sua cultura acolhedora que celebra a autenticidade, a diversidade e o empreendedorismo.

Em todo o portfólio de marcas incomparáveis do grupo, as principais para oportunidades de conversão incluem The House of Originals (Luxo), MGallery (Upper Premium), Mövenpick (Premium), Grand Mercure (Premium), Mercure (Médio), ibis Styles (Econômica) e greet (Baixo custo). Não é nenhuma surpresa que essas sete marcas representem 43% do pipeline de abertura da Accor nos próximos cinco anos. Por exemplo, a MGallery receberá vários novos hotéis em principais locais de gateway este ano, incluindo Orchard Hills Residences Singapura – MGallery, The Silveri Hong Kong – MGallery e The Porter House Hotel – MGallery em Sydney, Austrália.

A previsão é de que todas os novos hotéis do grupo sejam abertos em plena conformidade com a etiqueta ALLSAFE de higiene e limpeza da Accor. A etiqueta ALLSAFE foi estabelecida pela Accor em meados de 2020 para garantir aos hóspedes a garantia de um padrão de limpeza do hotel e requisitos higiênicos certificado por terceiros. Estes padrões foram desenvolvidos e avaliados pela Bureau Veritas, líder em testes operacionais, inspeções e certificações.

Para mais informações, a visão geral em anexo "Aberturas notáveis" oferece uma visão de alto nível em algumas das novas propriedades da Accor que os hóspedes e entusiastas de viagens podem esperar desfrutar em todo o mundo em 2021.

Aberturas notáveis - 2021

Norte da Europa

Fairmont Windsor Park – Luxuoso retiro de saúde e bem-estar perto de Windsor Great Park e Savill Gardens

Carton House, um hotel administrado pela Fairmont, em Dublin – O primeiro hotel Fairmont na Irlanda, ambientado em uma propriedade histórica construída em 1176

Swissôtel Kursaal Bern – Vista deslumbrante para montanhas e vistas panorâmicas em uma cidade neste hotel urbano conectado a um centro de convenções e cassino

Mondrian Shoreditch London – A sexta propriedade da marca será um carro-chefe europeu e marca um retorno emocionante para Londres

– Pullman Tbilisi , Geórgia – Destino muito esperado, idealmente localizado no marco Axix Towers

– Merici Hotel Sittard, MGallery – Um retiro urbano de 82 quartos, ambientado em um antigo monastério da Holanda, no centro histórico da cidade de Sittard.

– JO&OE vivenwestbahnhof, Áustria – Abrirá nos dois andares superiores da futura loja IKEA em Westbahnhof.

– Ibis Lviv, Ucrânia – Hotel brilhante, moderno e elegante, localizado no centro desta cidade antiga, protegida como patrimônio histórico e arquitetônico

– Ibis Baku, Azerbaijan – O primeiro hotel completo de conceito Agora na região, localizado no intrigante coração de Baku

– Ibis Styles Chelyabinsk, Rússia– Inspirado por um meteoro e projetado por um dos mais aclamados designers da Rússia

Sul da Europa

SO/ Sotogrande Resort &Spa – Localizado no litoral da Costa del Sol, este hotel icônico reformado é a primeira propriedade na Espanha da badalada marca SO/

– Angsana Corfu – Este resort chique, com vista para o mar ioniano é o primeiro destino da marca na Europa

– Pompei Habita 79 - MGallery – Localizado em uma grande casa do século 19 com vista para o telhado das incríveis antigas ruínas de Pompeia

– 25hours Hotel Piazza San Paolino, Florença - Guiando os hóspedes em uma jornada pela dicotomia das forças do Inferno e Paraíso de Dante

Mama Shelter Rome – Mama cuidará de tudo no primeiro endereço da marca na Itália, um refúgio urbano belo e moderno

greet Bordeaux Aéroport – Momentos de convivência entre viajantes e famílias com design reciclado e serviço de boas-vindas

– greet Rennes Pacé – O quarto hotel da marca está envolvido localmente e focado no que é mais importante para seus hóspedes

– Mama Shelter - Mama Paris Litwin – Uma bolha de serenidade, felicidade e bom humor para o desfrute de hóspedes e moradores de negócios

– Mercure Peyraguedes Loudenvielle Pyrénées – Verdadeiro senso de hospitalidade com genuínos funcionários amigáveis neste resort da montanha

– Ibis Montpellier Aéroport – Convenientemente localizado para viajantes que fazem conexões rápidas através da França

– Novotel Megève Mont Blanc – Um paraíso para esquiadores, a apenas alguns passos do Megeve Ski Resort e da área de esqui Mont d'arbois

– Um Novotel Annemasse - O espetacular bar e restaurante de coberuta oferece uma vista deslumbrante dos Alpes e de Jura

JO&OE Buzenval – O conceito de Open House da marca será inaugurado em um dos bairros da moda de Paris , com 160 camas e uma cobertura

O conceito de Open House da marca será inaugurado em um dos bairros da moda de , com 160 camas e uma cobertura TRIBE Carcassone – Localizado no Sul da França, o novo hotel apresentará uma vista incrível sobre a cidade histórica

– Localizado no Sul da França, o novo hotel apresentará uma vista incrível sobre a cidade histórica TRIBE Le Touquet – Localizado a apenas 2 horas de Paris , esta propriedade apresentará um design vibrante em um ambiente verde e relaxante próximo ao mar.

Índia, Oriente Médio + África

Raffles Udaipur – O primeiro hotel da marca na Índia, elegante como um palácio romântico, ambientado em uma ilha privada do Udaisagar Lake

– Rafles Jeddah – Inspirado pela riqueza da herança árabe, o hotel oferece luxo e opulência, com suítes extravagantes para casamentos e eventos

– Banyan Tree Doha, Qatar – O primeiro hotel da marca em Qatar , com localização ideal na cidade cintilante de Mushaireb

Fairmont Ramla Riyadh – Residências atendidas fornecem uma residência luxuosa longe de casa, imbuída com a essência Saudita local

– Fairmont Tagazhout Bay, Marrocos – Destino sereno à beira-mar cercado por oliveiras e jardins de Argan

Rixos Jewel of the Creek em Dubai – Resort urbano totalmente integrado enfatizando lazer, entretenimento, esportes e alimentos e bebidas

– Rixos Premium Magawish, Egito – Resort exclusivo all-inclusive, localizado na costa do Mar Vermelho.

SLS Dubai – O primeiro hotel SLS a ser aberto no Oriente Médio, oferecendo residências luxuosas e quartos de hotel com vista desobstruída do edifício mais alto do mundo, Burj Khalifa, bem como do Dubai Creek

Swissôtel Living Jeddah – O primeiro destino no Reino para as residências atendidas da Swissôtel

– Mantis Kivu Queen uBuranga, Ruanda - Um hotel de luxo flutuante que percorrerá um dos Grandes Lagos da África, o lago Kivu

25 Hours Dubai – O conceito de hotel líder em design peculiar oferece muito charme e personalidade, tudo isso inspirado pela cultura local de Dubai

– Th8 Dubai – Inspirado na moda, glamour e estilo de vida jet-set das areias brancas frescas e cena art déco de Miami Beach , o Th8 incorpora o espírito da cidade e de sua cultura, mantendo sua originalidade

Sudeste Asiático

Fairmont Ambassador Seul – O primeiro hotel Fairmont na Coreia do Sul, com serviços de luxo Fairmont Gold Lounge e Fit.

V Villas Phuket - MGallery – Vilas privativas que oferecem exclusividade e privacidade, com uma vista espetacular da baía Ao Yon no Sul do Phuket

– Almiral Hotel Manila - MGallery – Um portal para a era dourada da cidade, com uma mistura do moderno design espanhol e Art déco

Orchard Hills Residences Singapura-MGallery – O primeiro endereço da MGallery em Singapura é um retiro de bem-estar urbano, projetado por uma equipe premiada

– Sofitel Ambassador Seoul Hotel &Serviced Residences – Com vista para o Seokchon Lake Park, perto da Lotte World Tower e da estação de metrô Jamsil

Pacífico

Mövenpick Hotel Hobart, Austrália – O primeiro hotel Mövenpick na Austrália é um local aconchegante e contemporâneo, com sua culinária histórica e um atmosfera cosmopolita

– The Porter House Hotel - MGallery, Sydney Austrália – Um edifício protegido como patrimônio local desde 1870, que virou este luxuoso hotel boutique no distrito central

Sofite l Adelaide , Austrália – Hotel de classe mundial com um refinado ambiente luxuoso moderno e um toque da elegância francesa

– The Sebel Wellington Lower Hutt, Nova Zelândia – Os móveis acolhedores, aconchegantes e caseiros fazem com que os hóspedes se sintam bem-vindos neste hotel estilo apartamento

Grande China

Fairmont Sanya Haitang Bay – O primeiro Fairmont Resort na Grande China , é o primeiro hotel do mundo com um canal de água passando pelo mesmo

Bay – Sofitel Hangzhou Yingguan - Localizado ao lado do lago Xianghu, entre a cidade de lagos da China e o popular parque temático Songcheng

- The Silveri Hong Kong - MGallery – O primeiro hotel da marca em Hong Kong é uma mansão elegante, situada na área verde e tranquila da Ilha de Lantau

– Ocean Spring Resort Chengdu - MGallery – Experiência de boutique cercada pelas paisagens idílicas do parque internacional de triatlo de Chengdu

– Pullman Jiaxing Pinghu Excellence – Hotel acolhedor para hóspedes de negócios, famílias e animais de estimação, localizado perto do lago Ming e do parque florestal nacional de Jiulongshan

América do Norte e Central

Fairmont Century Plaza – O renascimento de um destino icônico, adorado por celebridades, presidentes e diplomatas, situado no meio de toda a ação de Hollywood

Novotel México City Toreo – A marca contemporânea traz design espaçoso e modular, além de cozinha americana, para a região de Naucalpan

SLS Cancun Hotel &Residences – Um santuário à beira-mar no coração de Puerto Cancun com 45 suítes, vista para o oceano e decoração de classe mundial

SLS Harbour Beach Residences – A segunda torre residencial de luxo em Cancún, no México, com interiores do mestre italiano Piero Lissoni

América do Sul

SLS Puerto Madero , Argentina – Arranha-céu recém-construído em uma das áreas mais vibrantes do país

– Novotel Santa Cruz, Bolívia – Novos e impressionantes desenvolvimentos esperados para atrair hóspedes de negócios e lazer

– JO&OE Largo do Boticário – O primeiro destino fora da Europa para esta marca de rápido crescimento

SOBRE A ACCOR

Sobre a Accor A Accor é um grupo hoteleiro líder mundial, composto por mais de 5.000 propriedades e 10.000 locais de alimentos e bebidas em 110 países. O grupo tem um dos ecossistemas de hospitalidade mais diversificados e totalmente integrados do setor, abrangendo marcas de luxo e premium, ofertas de classe média e econômica, conceitos de estilo de vida exclusivos, locais de entretenimento e vida noturna, restaurantes e bares, residências privadas de marca, propriedades de acomodação compartilhada, serviços de concierge, espaços de trabalho compartilhados e muito mais. A Accor também possui um portfólio incomparável de marcas distintas e aproximadamente 300.000 membros em sua equipe por todo o mundo. Mais de 65 milhões de membros se beneficiam do abrangente programa de fidelidade da empresa ALL - Accor Live Limitless - um companheiro cotidiano de estilo de vida que oferece acesso a uma ampla variedade de recompensas, serviços e experiências. Por meio das iniciativas Planeta 21 - Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE e ALL Heartist Fund, o grupo está focado em impulsionar ações positivas por meio da ética nos negócios, turismo responsável, sustentabilidade ambiental, engajamento comunitário, diversidade e inclusão. Fundada em 1967, a Accor SA está sediada na França e é negociada publicamente na Bolsa de Valores Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) e no Mercado OTC (Ticker: ACRFY) nos Estados Unidos. Para obter mais informações, acesse group.accor.com ou siga a Accor no Twitter e no Facebook.

Contato para a imprensa: Charlotte Thouvard, Group External Communications, Accor, T: +33 1 45 38 19 14, E: charlotte.thouvard@accor.com ; Mike Taylor, Group External Communications, Accor, T: +33 1 45 38 19 14, E: mike.taylor@accor.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422507/Accor_Sets_Ambitious_Line_Up_for_New_Hotel_Openings_PT_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422508/Accor_Sets_Ambitious_Line_Up_for_New_Hotel_Openings_PT_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422509/Accor_Sets_Ambitious_Line_Up_for_New_Hotel_Openings_PT_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422510/Accor_Sets_Ambitious_Line_Up_for_New_Hotel_Openings_PT_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422511/Accor_Sets_Ambitious_Line_Up_for_New_Hotel_Openings_PT_5.jpg

FONTE Accor