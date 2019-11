A Agile Alliance anuncia a chamada de propostas para a Agile2020O principal evento do setor está aceitando propostas daqueles que desejam apresentar ideias, experiências e melhores práticas em desenvolvimento do software pela metodologia AgilePR Newswire

PORTLAND, Oregon, 13 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Agile Alliance convida os líderes em desenvolvimento da metodologia Agile com a chamada de propostas para a Agile2020, a conferência global anual da Agile Alliance que atrai praticantes, acadêmicos, empresas e integrantes da comunidade parceira de fornecedores do mundo todo. O evento de 2020 acontecerá em Orlando, Flórida, de 20 a 24 de julho.

"A conferência Agile2020 oferece uma oportunidade excepcional de compartilhamento de conhecimento, experiência e especialização com a comunidade Agile internacional", disse Emma Armstrong, presidente da conferência Agile2020. "No ano passado, tivemos quase 2.400 executivos, gerentes, desenvolvedores de software e pesquisadores, de mais de 50 países, reunidos para ouvir especialistas, autores, inovadores e profissionais reconhecidos, que compartilharam suas ideias exclusivas em mais de 286 apresentações. A concorrência para falar neste evento é alta: recebemos quase 2.000 candidaturas em 2019 para as cobiçadas vagas. Sugiro que os adeptos da metodologia Agile que tiverem uma história para contar a enviarem suas propostas com antecedência".

Os palestrantes da conferência são selecionados por um processo abrangente de revisão por pares. O sistema de envio de propostas da Agile2020 estará aberto até 9 de fevereiro de 2020.

Sugere-se que os potenciais palestrantes analisem cuidadosamente os 18 temas da conferência que estão aceitando candidaturas e enviem propostas para o tema que mais se aproximar do(s) tópico(s) proposto(s). Os temas abrangem todos os aspectos do desenvolvimento da metodologia Agile, desde dicas sobre como começar com equipes pequenas até estratégias empresariais avançadas com base em anos de experiência.

Em seu 19º ano, a conferência global da Agile Alliance é o principal evento internacional não comercial sobre a metodologia Agile no desenvolvimento de software. O grande objetivo da conferência da Agile é conectar e compartilhar. Participantes do mundo todo se reúnem, muitos deles por anos consecutivos, para encontrarem os colegas e os principais líderes do ambiente Agile. As relações estabelecidas, o apoio recebido e o conhecimento adquirido propiciam experiências enriquecedoras e duradouras, promovendo o sucesso individual e o avanço coletivo do setor. As conferências são abertas e envolventes, estimulando ideias inovadoras derivadas de implementações da metodologia Agile no mundo real. Para enviar uma proposta, clique aqui.

Para obter mais informações, visite o site da conferência.

Sobre a Agile Alliance

A Agile Alliance é uma organização internacional sem fins lucrativos, dedicada a promover os conceitos de desenvolvimento ágil de software, conforme descrito no Manifesto Ágil. Com cerca de 69.000 associados e assinantes no mundo, a Agile Alliance é orientada pelos princípios da metodologia Agile, assim como pelo valor entregue aos desenvolvedores, às organizações e aos usuários finais. A Agile Alliance organiza e apóia eventos para reunir a comunidade Agile globalmente. A Conferência Agile2020 acontecerá em Orlando, Flórida, de 20 a 24 de julho de 2020.

