A Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda expande presença na América Latina ao adquirir a Exceda

SÃO PAULO, 9 de setembro de 2019

SÃO PAULO, 9 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda, (NASDAQ: AKAM), a plataforma de borda inteligente para proteger e entregar experiências digitais, anuncia hoje que a empresa firmou um acordo para adquirir a Exceda, sua maior parceira de canal na América Latina.

"A Akamai e a Exceda compartilham a visão de que há uma crescente demanda dos clientes pelos serviços de Rede de entrega de conteúdo e de segurança em nuvem da Akamai na América Latina", disse Rick McConnell, presidente e gerente geral da divisão de Web da Akamai. "Hoje, a Akamai capacita muitos dos principais websites de varejo e grandes bancos da América Latina na região e oferece com segurança os principais eventos on-line para as emissoras regionais. Ao combinar as equipes da Akamai e da Exceda, acreditamos que podemos expandir nossos negócios na América Latina mais rapidamente, capacitar melhor os parceiros existentes e novos e melhorar as experiências de mais clientes."

A Exceda se tornou uma parceira de canal da Akamai em 2002 e rapidamente se destacou como a maior parceira da Akamai na América Latina. A Exceda vende o portfólio completo de produtos da Akamai, e seu sucesso é evidência da crescente demanda por investimentos em infraestrutura de nuvem, bem como serviços de desempenho na Web e segurança na região.

A Exceda opera em sete países da América Latina, com escritórios na Argentina, no Brasil, no Chile e no México, e, durante toda a sua atuação, concentrou-se quase exclusivamente na venda de soluções da Akamai. Seus negócios são um complemento natural para a Akamai, e a combinação das duas empresas, incluindo a equipe experiente da Exceda, deve formar uma base ainda mais forte para acelerar o crescimento e dar sustentação a outros parceiros da Akamai na região.

"Estamos ansiosos para aproveitar nossa expertise e conhecimento relacionados à Akamai para entregar resultados superiores aos nossos clientes. Também recebemos a oportunidade de trabalhar com a ampla gama de parceiros da Akamai para aumentar os negócios da empresa na América Latina", disse Claudio Baumann, CEO da Exceda.

Sobre a Akamai A Akamai protege e entrega experiências digitais para as maiores empresas do mundo. A plataforma de borda inteligente da Akamai cerca tudo, da empresa à nuvem, para que os clientes e seus negócios possam ser rápidos, inteligentes e protegidos. As principais marcas mundiais contam com a Akamai para ajudá-las a alcançar a vantagem competitiva por meio de soluções ágeis que estendem a potência de suas arquiteturas multinuvem. A Akamai mantém as decisões, as aplicações e as experiências mais próximas dos usuários, e os ataques e ameaças cada vez mais distantes. O portfólio de soluções de segurança de borda, desempenho na Web e em dispositivos móveis, acesso corporativo e entrega de vídeo da Akamai conta com um excepcional atendimento ao cliente, análise e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o ano inteiro. Para saber por que as principais marcas mundiais confiam na Akamai, visite www.akamai.com, blogs.akamai.com ou @Akamai no Twitter.

