A Axenya e a SocialDiabetes Assinam Acordo de Colaboração para Testar e Lançar Software de Saúde Digital na América Latina

MONTEVIDÉU, Uruguai, 1 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A AXENYA, uma empresa startup latino-americana de saúde digital, anuncia que assinou um acordo de colaboração com a SocialDiabetes, a participante europeia líder de software para cuidado da diabetes.

A SocialDiabetes é uma solução completa para o cuidado da diabetes com mais de 200.000 usuários registrados. Fundada em 2008, a SocialDiabetes une os pacientes e os profissionais de cuidados com a saúde para garantir melhor tratamento com base em saúde digital e assistência remota, através de aplicativos móveis e uma plataforma médica abrangente. A Axenya é uma plataforma de saúde digital participante, com a missão de capacitar médicos e pacientes da América Latina a se ligarem no futuro da medicina.

"Estamos empolgados por iniciarmos este acordo com a SocialDiabetes", disse o CEO da Axenya, Mariano Garcia-Valiño. "A SocialDiabetes é uma participante de classe mundial, com certificação europeia e da FDA. Ela representa o tipo de tecnologia de alta qualidade que queremos trazer para a região".

A diabetes se tornou uma das principais causas de óbito e deficiência prematura em menos de meio século na América Latina. Dois dos países com os maiores números de pessoas afetadas estão localizados na região (Brasil e México). A prevalência da doença chega perto de 10% nos países da América Latina. As soluções de saúde digital demonstraram resultados clínicos significativos em inúmeros estudos para pacientes com diabetes, melhorando significativamente o controle e a qualidade de vida.

"Estou empolgada em iniciar essa nova colaboração", disse Maria Jesus Salido, CEO da SocialDiabetes, "A Axenya e sua equipe de classe mundial são a parceira perfeita para nós na medida em que expandimos para além de nossos países e entramos em um dos mercados mais promissores do mundo".

As empresas não irão divulgar planos futuros no momento.

SOBRE A AXENYA

A Axenya é uma empresa startup de saúde digital dedicada a capacitar médicos e pacientes latino-americanos a se ligarem no futuro da medicina. A empresa permanecerá em modo oculto no futuro imediato.

SOBRE A SOCIALDIABETES

A SocialDiabetes é uma solução completa para o cuidado da diabetes, com mais de 200.000 usuários registrados, que se esforça para melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de diabetes e otimizar os resultados para pacientes e profissionais de cuidados com a saúde. Uma empresa de pacientes trabalhando para pacientes, a SocialDiabetes fornece um sistema que se sincroniza com vários dispositivos e fornece informações relevantes para a tomada de decisões em um só lugar.

