A Axenya, uma Startup Latino-Americana de Saúde Digital, Levantou Capital Inicial e Inicia Operações

MONTEVIDÉU, Uruguai, 1 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A AXENYA, uma empresa startup latino-americana de saúde digital, anuncia que encerrou sua primeira rodada de financiamento. Esse investimento permitirá que a empresa acelere suas operações e continue a explorar oportunidades significativas.

A missão da Axenya é capacitar médicos e pacientes latino-americanos a se ligarem no futuro da medicina. A criação do experiente empresário da área de cuidados com a saúde Mariano Garcia-Valiño, Axenya está lançando uma ambiciosa aposta no setor de saúde digital na região. Os detalhes desse modelo de negócios permanecerão secretos por enquanto.

"Algoritmos, biossensores e IA não podem substituir os médicos. Mas médicos que adotam com paixão as tecnologias digitais irão certamente substituir aqueles que não adotam. A missão da Axenya é capacitar essa transfromação", disse Mariano.

Unindo-se a Mariano estão os co-fundadores Renato De Giorgi e o Dr. Esteban Rubin. Juntos, Mariano e Renato reuniram suas forças em empresas de cuidados com a saúde anteriores as quais colocaram bilhões em saídas bem-sucedidas, incluindo uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPOs) do setor de cuidados com a saúde da história da América Latina. Os dois também levantaram perto de meio bilhão em capital. O Dr. Rubin, um médico no exercício da função e consultor experiente de estratégias do setor de cuidados com a saúde, é o fundador de uma das principais firmas boutique de estratégia de cuidados com a saúde que opera na América Latina, Europa e nos Estados Unidos. O grupo de investidores inclui um dos primeiros apoiadores da gigante de software Globant e indivíduos a nível de parceiros de principais fundos de participações privadas, firmas de advocacia e bancos de investimentos na região. Como prova da natureza verdadeiramente regional do esforço, a empresa garantiu investidores do Brasil, Colômbia, Argentina e Uruguai

"Estou empolgado por iniciar essa nova empresa", disse Renato, "O tanto quanto Mariano e eu fizemos anteriormente no setor biotécnico, a Axenya trará para a América Latina tecnologia nova e de ponta que terá profundo impacto na vida dos médicos e dos pacientes. Estamos entusiasmados em começar mais uma jornada transformacional". O Dr. Rubin acrescentou, "A maioria do mercado tem equipes técnicas controlando aplicativos focados nos consumidores. Acreditamos que cuidados sofisticados com a saúde digital também exigem uma abordagem médica. A Axenya atinge esse equilíbrio".

A empresa continuará em modo oculto no futuro imediato.

SOBRE A AXENYA

FONTE Axenya