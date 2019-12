A Bitmain fortalece seu alcance global: nomeia a Bit5ive e a Fastblock como distribuidoras oficiais dos mineradores Antminers na América do SulPR Newswire

SAN JOSE, Califórnia, 12 de dezembro de 2019

SAN JOSE, Califórnia, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Bitmain – a produtora líder mundial de hardware de mineração de criptomoedas, está fortalecendo seu alcance global com a seleção de duas firmas de consultoria de mineração de criptomoedas, a Fastblock e a Bit5ive como as distribuidoras oficiais da empresa dos mineradores Antminers na América do Sul.

"A América do Sul continua a ser uma região importante para o setor de mineração de criptomoedas. Nossa colaboração com a Fastblock e a Bit5ive nos ajudará a ampliar as relações que temos com a comunidade de mineração no local e inspirar confiança no processo de vendas dos Antminers", disse Irene Gao, Diretora de Vendas do Antminer para a região das Américas do Norte, Central e do Sul (NCSA).

A Bit5ive , uma firma baseada em Miami e fundada em 2013, que vende, hospeda e suporta o mais avançado hardware de criptomoedas disponível no mercado, distribuirá os Antminers para mais de 30 países na América Latina, América Central e Caribe.

"A equipe da Bit5ive espera ansiosamente pela relação mais estreita com a Bitmain. A licença de distribuidora oficial ajudará a fortalecer a confiança que os mineradores da América do Sul têm no processo de vendas do Antminer", disse Robert D. Collazo Jr., CEO e co-fundador da Bit5ive.

A Fastblock, uma empresa de Mineração como um Serviço (MaaS) que vem fornecendo serviços de consultoria de mineração desde 2014, será a principal distribuidora dos Antminers no Brasil.

"Estamos empolgados por levarmos nosso conhecimento de cadeia de blocos obtido do gerenciamento de mais de 20 fazendas de mineração desde 2014, para os clientes do Antminer na região. Também temos condições para garantir os melhores preços e contamos com uma equipe altamente qualificada que pode orientar sobre as soluções mais efetivas em relação aos custos para qualquer projeto de mineração", disse Bernardo Schucman, CEO e co-fundador da Fastblock.

As duas empresas foram selecionadas devido às suas capacidades de fornecer, aos clientes daqueles locais, especialização adicional e serviços adicionais de solução, tais como: serviço de liberação para os clientes, serviço de logística, serviços de hospedagem de fazendas de mineração, consultoria e muito mais.

Sobre a Bitmain

Fundada em 2013, a Bitmain transforma a computação criando tecnologia que define o setor de criptomoedas, cadeia de blocos e inteligência artificial (IA). A Bitmain lidera o setor na produção de circuitos integrados para a mineração de criptomoedas, bem como hardware de mineração sob a marca Antminer. A empresa também opera os maiores grupos de mineração de criptomoedas de todo o mundo - Antpool.com e BTC.com. A tecnologia da Bitmain suporta uma ampla variedade de plataformas e startups de cadeia de blocos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1044040/Bitmain_official_distributors.jpg

FONTE Bitmain