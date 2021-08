A Brattle Group dá as boas-vindas a Veronica Irastorza, especialista em antitruste e concorrência no setor de energia

Veronica Irastorza

SÃO FRANCISCO, 2 de agosto de 2021 /PRNewswire/ --A Brattle Group deu as boas-vindas à economistacomo nova diretora da divisão de prática antitruste e concorrência global, com sede em São Francisco. A Sra. Irastorza traz profunda experiência em antitruste, disputas contratuais e danos a uma ampla gama de questões no setor de energia, incluindo regulamentação, planejamento, design de mercado e previsão.

David L. Sunding

"Com seu histórico único e versátil, que engloba os setores de concorrência e energia, Veronica é uma adição maravilhosa à Brattle", disse, presidente e diretor da Brattle. "Estamos entusiasmados em adicionar sua experiência ao nosso trabalho de apoio aos clientes no México, e mais amplamente na América Latina e em outros locais."

Tendo trabalhado anteriormente como sub-secretária de planejamento e transição de energia no México, ela atuou em todos os aspectos do setor de energia elétrica, incluindo geração, transmissão, serviços complementares, distribuição e varejo. Na área de gás natural, a Sra. Irastorza tem experiência interna e assessorou as empresas sobre os efeitos de novas políticas e regulamentações, due diligence, fusões, aquisições e eficiência.

"Estou satisfeito por ingressar na Brattle em um momento tão emocionante para a empresa", disse a Sra. Irastorza. "A Brattle tem uma reputação de excelente trabalho em nome de seus clientes. À medida que sua presença global continua a se expandir no campo de concorrência e em outras áreas, espero colaborar com colegas talentosos para continuar suportando meus clientes em todo o mundo."

Além de sua experiência em energia, a Sra. Irastorza trabalhou em questões de concorrência relacionadas aos setores de transporte, finanças e alimentação. Sua prática abrange inúmeras jurisdições em todo o mundo, incluindo Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Irlanda, México e EUA.

Antes de ingressar na Brattle, a Sra. Irastorza ocupou vários outros cargos governamentais no México, além do período em que foi subsecretária de planejamento e transição de energia, bem como diretora associada em uma consultoria de economia internacional.

SOBRE A BRATTLE

A Brattle Group responde a consultas econômicas, financeiras e regulatórias complexas para corporações, escritórios de advocacia e governos em todo o mundo. Destacamo-nos pela clareza de nossas ideias e pela credibilidade de nossos especialistas, que incluem os principais acadêmicos internacionais e especialistas do setor. A Brattle tem mais de 400 profissionais talentosos em três continentes. Para mais informações acesse brattle.com.

